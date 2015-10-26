Миссия ОБСЕ впервые за длительное время смогла попасть в Дебальцево

Об этом сообщает миссия на своем официальном Twitter.

«Впервые за два с половиной месяца СММ ОБСЕ добралась до Дебальцево», - говорится в сообщении.

На улицах города пусто, повсюду заметны следы разрушений, отмечают представители миссии.

Представитель СММ ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив рассказал, что местные жители встретили наблюдателей тепло.

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Как сообщал УНИАН, в СММ ОБСЕ оценивают риск эскалации ситуации на Донбассе как «очень высокий».

В миссии пообещали и дальше посещать места базирования отведенного вооружения, и заявили о готовности миссии к открытию новых баз патрулирования - 2 на украинской стороне и 1 в зоне, которая контролируется так называемой «ЛНР».