Климкин рассказал, когда тела погибших в результате теракта в Кабуле украинцев привезут в Украину
В МИД подтверждают смерть семи украинцев, но все еще есть опасения, что количество погибших украинцев может быть больше.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тела граждан Украины, погибших в результате террористического акта в столице Афганистана Кабуле, будут доставлены в Украину 23-24 января.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире крымскотатарского телеканала ATR.
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"По состоянию на сегодня, все же, подтверждено, что 7 украинцев погибли. Завтра и послезавтра будем их тела доставлять в Киев", - сказал Климкин.
Он назвал нападение исламистов на отель, в котором находились иностранцы, и в частности украинцы, ужасным террористическим актом.
"Определенные опасения, что еще есть жертвы среди украинцев, у нас есть, но очень надеемся, что в течение ближайших часов будем это знать", - добавил Климкин.
Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.
21 января в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.
Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины, однако в МИД подтверждают гибель 7 украинцев.