Климкин рассказал, когда тела погибших в результате теракта в Кабуле украинцев привезут в Украину

21:55, 22 января 2018
Общество
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В МИД подтверждают смерть семи украинцев, но все еще есть опасения, что количество погибших украинцев может быть больше.

Иллюстрация REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тела граждан Украины, погибших в результате террористического акта в столице Афганистана Кабуле, будут доставлены в Украину 23-24 января.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире крымскотатарского телеканала ATR.

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"По состоянию на сегодня, все же, подтверждено, что 7 украинцев погибли. Завтра и послезавтра будем их тела доставлять в Киев", - сказал Климкин.

Он назвал нападение исламистов на отель, в котором находились иностранцы, и в частности украинцы, ужасным террористическим актом.

"Определенные опасения, что еще есть жертвы среди украинцев, у нас есть, но очень надеемся, что в течение ближайших часов будем это знать", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

21 января в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины, однако в МИД подтверждают гибель 7 украинцев.

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Теги: #погибшие в Афганистане украинцы#терракт в Кабуле
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