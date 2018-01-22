Климкин не исключает, что погибших в результате теракта в Кабуле украинцев может быть больше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что количество граждан Украины, которые погибли в результате теракта в Афганистане, может возрасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

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Климкин напомнил, что на данный момент МИД подтверждает гибель семи граждан Украины.

"К сожалению, у нас есть опасения относительно возможного большего количества жертв. Мы очень плотно работаем с афганской властью. Конечно, наши консулы работают на месте", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в отель Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека, удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранец.

В МИД Украины сообщили, что в результате теракта погибли 7 граждан Украины. По предварительным данным МИД, спасено 19 украинцев, которых эвакуировали на военную базу в безопасное место. Однако в МВД Афганистана сообщили о 9 погибших украинцах.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».