В Афганистане идентифицировали тела 7 украинцев, погибших в результате теракта

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил об идентификации тел семи украинцев, которые погибли в результате теракта в Афганистане.

Об этом он сообщил «112 Украина». Дипломат напомнил, что согласно подтвержденной информации, в Кабуле погибли семь граждан Украины, среди которых - две женщины.

«Среди погибших - четверо сотрудников авиакомпании «Украинские крылья», в их число входят эти две женщины... Еще двое сотрудников - это работники украинской компании «Урга», которая базируется в Кропивницком. Еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air», - сказал Никитюк.

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По словам посла, «это те семь человек, тела которых идентифицированы, и по которым у нас подтвержденная информация, что они - погибшие в результате этого теракта».

В комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что решается вопрос оказания содействия украинцам, которые были эвакуированы из отеля, часть из которых находилась, а часть еще продолжает находиться на одной из военных баз в безопасном месте.

Также он не назвал точное количество украинцев, которые находятся на военной базе в безопасном месте. "Находилось на военной базе 19 человек. Часть, так меня ориентировали, около половины, вернулась уже в гостиницу, а половина - еще оставалась на базе или уже собирается возвращаться в отель. Все ли они являются гражданами Украины, это выясняет консул. ... Возможно, граждане других стран есть среди этих 19 человек, но украинцы есть точно", - подчеркнул Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека.

Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранец.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».