Отчаянные в прорубях: как львовяне купались на Крещение (фоторепортаж)

19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения или, как принято его называть, Иордан. Этот праздник последний в большом рождественском цикле. На Галичине также говорят «от Романа (1 декабря) до Йордана (19 января)».

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Существует традиция в этот день нырять в прорубь с освященной водой, поскольку в народе бытует мнение, что вода на крещение приобретает целебные свойства и ни в коем случае не навредит здоровью, пишет Zaxid.net.

Иорданские купания популярны и среди львовян. В Львове самые отчаянные решились нырнуть в прорубь в парке «Ореховый гай».