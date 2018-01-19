Моржи и не очень: где и как украинские знаменитости купались на Крещение (фото, видео)

14:54, 19 января 2018
Общество
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Пока певица Руслана Лыжичко обливалась холодной водой на крыше киевской студии, Виталий Козловский плавал в теплых водах Таиланда.

Некоторые украинские звезды предпочли праздновать Крещение в теплых краях / фото instagram.com/vkozlovskiy

Сегодня, 19 января, Украина празднует Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь вырезанную во льду на замерзших водоемах.

Однако некоторые украинские знаменитости отдали предпочтение купанию в теплых водах Индийского Океана. УНИАН узнал, где и как плавали украинские звезды на Крещение.

Первая победительница Евровидения от Украины Руслана Лыжичко обтиралась снегом и обливалась холодной водой на крыше своей студии в Киеве. Певица отметила, что такая процедура является для нее обыденной.

Участник нынешнего отбора на Евровидение Сергей Бабкин купался в родном Харькове. На своей странице в Instagram он также поделился первым крещенским погружением своего сына Артура.

Также в Киеве купался мэр города Виталий Кличко. На купания в парке «Наталка» городской голова пригласил также своих заместителей и глав районов столицы.

Не побоялись морозов и представители радикальной партии. Лидер радикалов Олег Ляшко поделился видео на своей странице в соцсети.

Советник МВД Илья Кива променял теплые воды Индийского Океана на ледяной Днепр. В прямом эфире на свой странице в Facebook он вместе с другими жителями столицы погружается в холодную воду главной водной артерии Украины.

Однако другие, в отличие от Кивы, все же испугались крещенских морозов и отправились в теплые края.

Так, певец Виталий Козловский снова хвастается обнаженным торсом в Таиланде. Его коллега Оля Полякова вместе с дочерьми поздравляет всех с Крещением с солнечного Бали.

С праздником Крещения!!!

Публикация вот ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)

Доброе утро!) с Крещением!

Публикация вот Оля Полякова (@polyakovamusic)

Золотой голос Украины Александр Понамарев на своей странице в соцсети рассказал, что найти прорубь на Сейшелах ему не удалось.

А вот супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая на Крещение не ныряли. Новоиспеченные родители поделились фотографиями с празднования дома.

Христос Крещается! С праздником Крещения!

Публикация вот Katya Osadcha (@kosadcha)

Как сообщал УНИАН, сотрудники посольства США также не побоялись ледяной воды. Утром 19 января дипломаты ныряли в Днепр по случаю празднования Крещения.

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Теги: #Крещение#звезды на Крещение#украинские знаменитости