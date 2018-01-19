Моржи и не очень: где и как украинские знаменитости купались на Крещение (фото, видео)
Пока певица Руслана Лыжичко обливалась холодной водой на крыше киевской студии, Виталий Козловский плавал в теплых водах Таиланда.
Сегодня, 19 января, Украина празднует Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь вырезанную во льду на замерзших водоемах.
Однако некоторые украинские знаменитости отдали предпочтение купанию в теплых водах Индийского Океана. УНИАН узнал, где и как плавали украинские звезды на Крещение.
Первая победительница Евровидения от Украины Руслана Лыжичко обтиралась снегом и обливалась холодной водой на крыше своей студии в Киеве. Певица отметила, что такая процедура является для нее обыденной.
Участник нынешнего отбора на Евровидение Сергей Бабкин купался в родном Харькове. На своей странице в Instagram он также поделился первым крещенским погружением своего сына Артура.
Также в Киеве купался мэр города Виталий Кличко. На купания в парке «Наталка» городской голова пригласил также своих заместителей и глав районов столицы.
Не побоялись морозов и представители радикальной партии. Лидер радикалов Олег Ляшко поделился видео на своей странице в соцсети.
Советник МВД Илья Кива променял теплые воды Индийского Океана на ледяной Днепр. В прямом эфире на свой странице в Facebook он вместе с другими жителями столицы погружается в холодную воду главной водной артерии Украины.
Однако другие, в отличие от Кивы, все же испугались крещенских морозов и отправились в теплые края.
Так, певец Виталий Козловский снова хвастается обнаженным торсом в Таиланде. Его коллега Оля Полякова вместе с дочерьми поздравляет всех с Крещением с солнечного Бали.
Золотой голос Украины Александр Понамарев на своей странице в соцсети рассказал, что найти прорубь на Сейшелах ему не удалось.
А вот супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая на Крещение не ныряли. Новоиспеченные родители поделились фотографиями с празднования дома.
Как сообщал УНИАН, сотрудники посольства США также не побоялись ледяной воды. Утром 19 января дипломаты ныряли в Днепр по случаю празднования Крещения.