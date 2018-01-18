Я категорически против экономических функций СБУ, прокуратуры и полиции - Гройсман
Гройсман считает, что эти подразделения по борьбе с экономическими преступлениями не особо эффективны и во многом себя скомпрометировали.
Премьер-министр Украины Владимир Гройман выступает за скорейшее создание службы финансовых расследований (СФР).
Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в интервью изданию "Новое время".
"Я категорически против экономических функций СБУ, прокуратуры, полиции. Считаю, что эти подразделения по борьбе с экономическими преступлениями не особо эффективны и во многом себя скомпрометировали", - заявил он.
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Гройсман уверен, что вместо них необходимо создать "интеллектуальный орган".
"Мы свою позицию обозначили: приняли законопроект, который предусматривает формирование СФР. Сейчас парламентский комитет разработает свой вариант. Пусть бизнес на него посмотрит и внесет предложения. Я считаю, что мы должны принять все необходимые решения как можно быстрее",- добавил премьер.
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