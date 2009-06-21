Как из военного аэродрома сделать мирный аэропорт

В Евпатории хотят создать аэропорт на базе принадлежащей Министерству обороны Украины взлетно-посадочной полосы Евпаторийского авиационного ремонтного завода.

Как сообщает евпаторийский портал «Каламит», исполком в соответствии с решением горсовета направил письмо в Минобороны с ходатайством о передаче в коммунальную собственность территориальной общины города взлетно-посадочной полосы с прилегающей рулежной дорожкой военного аэродрома 2 класса Евпатория.

Концепцию бизнес-плана проекта по созданию «Аэропорта Евпатория» разработало государственное предприятие Минобороны «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» вместе с главным управлением инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Евпаторийского городского совета с целью реализации Генерального плана города, а также Стратегического плана экономического и социального развития Евпатория на период до 2015 года.

«Цель проекта - создание высокотехнологического предприятия, которое в долгосрочной перспективе способно выполнять функции мультимодульного пассажирского и грузового узла Западного Крыма», - сообщает портал.