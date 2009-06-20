Кабинет министров соберется на внеочередное заседание

21:08, 20 июня 2009
Общество
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Тема: Евро-2012

В понедельник, 22 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины по вопросам подготовки к Евро-2012.

Как передает Правительственный портал, начало заседания - в 11:00.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация (до 9:30, 22 июня) по тел.: 256-65-71, 256-66-43, 8(067)2390772, 8(067)6565240, 8(067)2301705.

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