Кабинет министров соберется на внеочередное заседание

Тема: Евро-2012

В понедельник, 22 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины по вопросам подготовки к Евро-2012. Как передает Правительственный портал, начало заседания - в 11:00. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж. Аккредитация (до 9:30, 22 июня) по тел.: 256-65-71, 256-66-43, 8(067)2390772, 8(067)6565240, 8(067)2301705.

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