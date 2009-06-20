Кабинет министров соберется на внеочередное заседание
21:08, 20 июня 2009Общество
988 0
Тема: Евро-2012
В понедельник, 22 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины по вопросам подготовки к Евро-2012.
Как передает Правительственный портал, начало заседания - в 11:00.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.
Аккредитация (до 9:30, 22 июня) по тел.: 256-65-71, 256-66-43, 8(067)2390772, 8(067)6565240, 8(067)2301705.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter