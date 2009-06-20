Укрзализнице удалось начать погашение кредитов - гендиректор

Несмотря на уменьшение поступлений из-за сокращения грузоперевозок в результате мирового финансово-экономического кризиса, “Укрзализнице” удалось начать планомерное погашение задолженности по ранее взятым кредитам.

Об этом заявил генеральный директор «Укрзализницы» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20 - 26 июня 2009 г.).

Поскольку есть кризис, сказал М.КОСТЮК, должны быть и антикризисные меры, поэтому железнодорожникам пришлось пересмотреть все расходы и прибегнуть к ручному управлению. Были сформированы план действий и бюджет компании, в зависимости от того финансового результата, который прогнозировалось получить. С этой целью, в декабре прошлого года были пересмотрены расходы и проанализировано, в каком финансовом состоянии “Укрзализница” подошла к началу нового года и как будут вести себя ее кредиторы.

В качестве примера М.КОСТЮК рассказал, что за два последних месяца прошлого года кредиторская задолженность компании выросла с 739 млн. грн.. до 1,7 миллиардов. “Это свидетельствовало о том, что мы несвоевременно пришли в себя от шока - объемов грузоперевозок уже не было, а нашей реакции еще не было”, - сказал он.

Поэтому с начала года пришлось ввести жесткий централизованный контроль за всеми расходами. У железных дорог пришлось забрать те позиции, на которых за счет большеоптового приобретения можно удерживать цены, а также те позиции, приобретение которых должно быть лимитировано, в зависимости от наполнения кошелька.

“Поэтому, несмотря на уменьшение поступлений, нам удалось начать планомерную уплату долгов. На сегодняшний день долги уменьшились до 1,1 млрд. грн., а уже в будущем месяце их будет менее 1 миллиарда”, - сказал М.КОСТЮК.