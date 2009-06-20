В Киеве открыли памятник меценату Терещенко (фото)

В столице состоялось торжественное открытие памятника меценату и почетному гражданину Киева Николаю Терещенко. Памятник установлен на территории Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в торжественном мероприятии приняли участие Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР, заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, представители Министерства здравоохранения Украины, руководство Шевченковского района, директор Центра детской кардиологии Илья ЕМЕЦ, директор «Охматдета» Юрий ГЛАДУШ, опекунский совет Центра детской кардиологии, МБФ «Детское сердце», Украинский медицинский союз, работники медицинских учреждений г. Киева, студенты-медики и потомки Н.А.Терещенко во главе с его праправнуком Мишелем ТЕРЕЩЕНКО.

«Открытие памятника Н.Терещенко – очень важное событие, ведь это человек, благодаря которому в Киеве появились бесплатные больницы. Хотелось бы отметить, что в нашей стране сегодня работают талантливые и самоотверженные врачи, и значительную поддержку в их работе оказывают благотворители и меценаты. Возможно, через 100 лет этим людям также установят памятники», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ и поздравила собравшихся с Днем медицинского работника.

«Именно Н.Терещенко построил бесплатную больницу для чернорабочих, где и в настоящее время работает Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии. И это далеко не единственная больница, которую построил и содержал этот меценат. При всех заводах, которые принадлежали Терещенко, работали бесплатные больницы. Сегодня отечественная медицина нуждается в возрождении такого действенного небезразличного отношения меценатов», – отметил И.ЕМЕЦ.

Над памятником Н.Терещенко в течение двух лет работал киевский скульптор Александр МИХАЙЛИЦКИЙ.