В Виннице начался фестиваль казацкой обрядовой культуры

В Виннице сегодня начался казацкий фестиваль обрядовой культуры "Живой огонь".

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходит на острове Кемпа (Фестивальный), в нем участвуют более 300 казаков, а зрителей собралось около 1,5 – 2 тысяч человек.

По словам организаторов, проведением этого фестиваля будет отдана дань дню летнего солнцестояния, который наши предки считали истинным Купальським праздником. На фестиваль приглашены гости почти из всех областей Украины, а также из Беларуси и Польши.

Сейчас на острове Кемпа проходят показы старинных национальных боевых искусств, а затем состоится силовое жонглирование группы "Козацькі витівки" и выступление рекордсмена мира по гиревому спорту Давида КЛЁНОВА из Харькова.

После спортивной программы начнется фестиваль кобзарской песни. Петь для гостей фестиваля будут лучшие кобзари страны, среди которых заслуженный артист Украины Василий ЛИТВИН,Тарас СИЛЕНКО, Максим СЛИПАК, Олекса МИКОЛАЙЧУК и другие.

Финиширует первый день казацкого действа дискотекой в стиле "этно" и концертом группы "Тень солнца".

В воскресенье, 21 июня, в 12.00 на острове Кемпа начнут работу многочисленные мастерские, где народные мастера будут учить всех желающих гончарству, кузнечному делу, лозоплетению, росписям и вышивке. Также будут проходить духовные и психологические практики по закаливанию духа и тела, на которых мастера хождения по стеклу и огню раскроют свои секреты.

Кроме того, на фестивале также будут представлены работы винницких, киевских и львовских художников.

На воскресенье запланировано шоу с барабанами и огнем, а в творческой программе - выступление Театра света и тени "Оберег Мурафа".

Купальське действо с народными песнями, хороводами и венками начнется завтра в 16.00. Обрядовой кульминацией станет добывание живого огня и разжигание большого Купальського костра, через который перепрыгнуть сможет каждый желающий.

Попасть на казацкий фестиваль можно бесплатно, но только в вышиванках или наряде с элементами национального костюма. Соблюдение дрес-кода, как подчеркивают организаторы, обязательное.