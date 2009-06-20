В Полтавской области открыли памятник жертвам Голодомора

Памятник жертвам Голодомора 1932-33 годов открыли 18 июня в селе Супруновка Полтавского района.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, заместитель председателя областного совета Петр ВОРОНА, председатель Полтавской райгосадминистрации Сергей АНТОНЮК и председатель райсовета Александр ЯКОВЕНКО.

"Памятный знак в Супруновке стоил около 30 тысяч гривен, однако на его сооружение не потрачено ни копейки бюджетных денег, только добровольные пожертвования и спонсорские взносы", - заявил С.АНТОНЮК.

"Этот памятник - напоминание о преступных действиях коммунистического режима, который строил безбожную империю, и это память украинцам, безвинно уничтоженным в годы геноцида", - сказал во время открытия памятника Епископ Полтавский и Кременчугский УПЦ Киевского патриархата ФЕДОР, который отправил панихиду по жертвам большевистского террора.

По словам губернатора Полтавской области, за время, когда Президент Виктор ЮЩЕНКО поднял тему Голодомора в Украине, поисковым группам на Полтавщине удалось установить более тысячи мест массового захоронения жертв геноцида, где в память о погибших построены мемориалы, монументы или памятники.

"Поисковым группам удалось установить тысячи имен людей, которые пострадали в годы большого голода, и главное - задокументировать воспоминания очевидцев. Прошло бы еще несколько лет, и в Украине просто не осталось свидетелей страшной трагедии, которые могли бы рассказать правдивую историю о страшных 32-33 годах», - заявил В.АСАДЧЕВ.

Присутствующие на открытии памятника возложили цветы к его подножию и почтили минутой молчания всех украинцев, погибших в годы Голодомора 32-33 годов.