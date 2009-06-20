Горняка, попавшего под обрушение более двух суток назад, спасли

В Донецкой области на шахте «Енакиевская» (ГП «Орджоникидзеуголь») спасен горняк, попавший под обрушение более двух суток назад.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 5.10 утра горноспасатели высвободили 48-летнего забойщика Игоря КАМИНСКОГО из зоны обрушения и подняли на-гора.

На поверхности его встретила жена Ольга и трое детей – 22-летняя Татьяна, 18-летний Николай и 15-летний Илья.

Состояние здоровья горняка удовлетворительное. В настоящее время он проходит медицинское обследование.

Как сообщал УНИАН, обрушение на шахте «Енакиевская» произошло в 22.45 17 июня на участке №121 (горизонт 405 метров). В зоне обрушения оказался забойщик И.КАМИНСКИЙ, 1960 года рождения. Спустя несколько часов с ним была установлена звуковая связь – он перестукивался с горноспасателями, проводившими аварийно-спасательные работы.