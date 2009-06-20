Родственники Шевченко подарили Каневскому музею семейные реликвии

К 70-летию со дня открытия современного Шевченковского национального заповедника в Каневе (эту дату отмечают 18 июня) родственники Тараса Шевченко передали мемориалу семейные реликвии.

Как сообщила УНИАН генеральный директор Шевченковского национального заповедника Марьяна ПИНЯК, родственники поэта по линии его старшей сестры Екатерины Красицкой – Любовь и Елена МАЙБОРОДЫ, подарили музею игрушечное веретено и шкатулку, которые, по преданию, сделал сам Т.Шевченко, солонку-коробку в виде сита, портрет Т.Шевченко, вышитый крестиком праправнучкой Екатерины Дарьей КРАСИЦКОЙ-БОНДАРЬ, и рушник с цветочным орнаментом, вышитый гладью другой праправнучкой - Татьяной ВИКНЯНСКОЙ.

В новой экспозиции музея Т.Шевченко планируется сделать "уголок родственников", где для посетителей музея будут представлены подаренные вещи, сказала директор.