В Одессе из-за снегопада городские дороги закрыли на въезд для грузовиков

В Одессу из-за снегопада запрещен въезд крупногабаритного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, в связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в город грузового, крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта.

Отмечается, что это необходимо с целью обеспечения жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на магистральных улицах, межквартальных проездах и тротуарах, чтобы предотвратить аварийные ситуации и заторы общественного транспорта во время ухудшения погодных условий – снегопада, метели, сильного штормового ветра и оледенения.

Снег пошел в Одессе сегодня ночью. После полудня снегопад и ветер усилились. В настоящее время движение транспорта на многих улицах затруднено. В связи со значительным ухудшением погодных условий, департамент муниципальной безопасности горсовета обратился к руководителям местных предприятий с напоминанием о необходимости уборки прилегающей территории от снега и обработки песчано-солевой смесью для предотвращения образования наледи на тротуарах.

По данным профильного вице-мэра Одессы Андрея Котляра, для оказания помощи населению в снежных заносах подготовлены три экипажа групп быстрого реагирования коммунального учреждения «Муниципальная стража».

В пресс-службе Одесской областной государственной администрации сообщили, что в области мобилизованы все оперативные службы. Во время селекторного совещания с председателями райгосадминистраций и руководителями ОТГ заместитель председателя ОГА Александр Терещук, призвал всех не допустить транспортного коллапса и чрезвычайных ситуаций. Главы РГА будут отчитываться каждые 3 часа о состоянии по ликвидации последствий непогоды.

Читайте такжеВ Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (видео)«Сейчас техника расчищает дороги государственного значения, также внимание уделяется городским дорогам, особенно тем, которые ведут к больницам и предприятиям, влияющим на жизнедеятельность», - сообщил Терещук.

По состоянию на 9.00 на дорогах государственного значения в Одесской области работали 30 единиц техники, в дежурном режиме находилось более 50 единиц. Отмечается, что в регионе есть резерв бензина, дизельного топлива, песка и технической соли.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 17 января ночью и утром в Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в области, в результате влияния активного циклона на территории Одесской области, в частности 18 января, ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см.

Напомним, по сообщению Укргидрометцентра в течение 17-18 января в Украине ухудшится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер.