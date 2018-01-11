В сети показали кадры клипа с песней Alekseev для Евровидения-2018 (видео)

В сети опубликовали кадры клипа с песней украинского певца Alekseev для Евровидения-2018.

Ранее Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.

Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.

Композицию "Forever" Алексеев презентует уже на первом этапе белорусского отбора в Минске.