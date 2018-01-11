В сети показали кадры клипа с песней Alekseev для Евровидения-2018 (видео)

15:38, 11 января 2018
Общество
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Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.

Алекссев выступит с песней Forever / скриншот

В сети опубликовали кадры клипа с песней украинского певца Alekseev для Евровидения-2018.

Ранее Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе. 

Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.

Композицию "Forever" Алексеев презентует уже на первом этапе белорусского отбора в Минске.

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Теги: #Евровидение в Лиссабоне#Alekseev Евровидение-2018