В сети показали кадры клипа с песней Alekseev для Евровидения-2018 (видео)
15:38, 11 января 2018Общество
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Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.
Алекссев выступит с песней Forever / скриншот
В сети опубликовали кадры клипа с песней украинского певца Alekseev для Евровидения-2018.
Ранее Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.
Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.
Композицию "Forever" Алексеев презентует уже на первом этапе белорусского отбора в Минске.
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