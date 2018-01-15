В Киеве начинают разбирать главную елку Украины

На Софийской площади столицы в понедельник, 15 января, начнут разбирать главную елку страны.

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30-метровое дерево, украшенное пятью сотнями фонариков и более 30 километрами гирлянд, радовало глаз людей месяц, передает ТСН. Утро.

Елку демонтируют в течение нескольких дней - до Крещения. В это время также будут разбирать и рождественский городок между двумя колокольнями.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 12 января открылись 10 пунктов сбора новогодних елок. Собранные деревья переработают в щепу и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок кустов и деревьев.