В Киеве начинают разбирать главную елку Украины
08:11, 15 января 2018Общество
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В это время также будут разбирать и рождественский городок в центре столицы.
До Крещения зеленую красавицу демонтируют / фото УНИАН
На Софийской площади столицы в понедельник, 15 января, начнут разбирать главную елку страны.
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30-метровое дерево, украшенное пятью сотнями фонариков и более 30 километрами гирлянд, радовало глаз людей месяц, передает ТСН. Утро.
Елку демонтируют в течение нескольких дней - до Крещения. В это время также будут разбирать и рождественский городок между двумя колокольнями.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 12 января открылись 10 пунктов сбора новогодних елок. Собранные деревья переработают в щепу и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок кустов и деревьев.
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