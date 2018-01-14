В Литве во время телемарафона собрали более 82 тысяч евро на гуманитарную помощь для Донбасса

В Литве на национальном телеканале «LRT» в благотворительном марафоне в поддержку Украины «Вместе к победе» собрано 82,7 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса, пострадавшего в результате российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Второй благотворительный телемарафон организовали международная волонтерская организация «Blue / Yellow» и Литовское национальное радио и телевидение.

В мероприятии приняли участие, в частности, украинские военные и волонтеры с Донбасса.

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В рамках телемарафона свои музыкальные произведения представили исполнители из Украины, Литвы и Латвии.

«Только во время прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тыс. 700 евро, получатель которых – организация «Blue/Yellow», оказывающая помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, потерявшим родителей, а также городским общинам», - отметили в МИД.