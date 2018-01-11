Во Львове от страшной болезни умер волонтер
21:02, 11 января 2018
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Почти год Андрей Бойко боролся с онкологическим заболеванием.
Бойко умер 11 января / фото facebook.com/mikhail.didukh.3
Во Львове умер 24-летний волонтер "Громадської Самооборони" Андрей Бойко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Михаил Дидух.
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"Сегодня после длительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни наш товарищ, волонтер, замечательный человек – Андрей Бойко", - говорится в его сообщении.
Напомним, у Бойко диагностировали онкологическое заболевание. Для его лечение собирали средства, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако побороть болезнь не удалось.
Как сообщал УНИАН, 2 января в Италии в госпитале скончалась тяжелобольная девушка-боец АТО Ольга Зеленюк.
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