Во Львове от страшной болезни умер волонтер

Во Львове умер 24-летний волонтер "Громадської Самооборони" Андрей Бойко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Михаил Дидух.

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"Сегодня после длительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни наш товарищ, волонтер, замечательный человек – Андрей Бойко", - говорится в его сообщении.

Напомним, у Бойко диагностировали онкологическое заболевание. Для его лечение собирали средства, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако побороть болезнь не удалось.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Италии в госпитале скончалась тяжелобольная девушка-боец АТО Ольга Зеленюк.