В Черновицкой области простились с погибшим в АТО 32-летним бойцом

В Черновицкой области сегодня похоронили 32-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Владимира Анадимба, погибшего 10 января в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как передает корреспондент УНИАН, бойца похоронили в селе Тереблече Глыбоцкого района, где он проживал в последнее время.

В похоронной процессии приняли участие около 300 человек - односельчане, представители общественности, волонтеры и местные чиновники.

Владимир Анадимб, уроженец села Федоровка Каховского района Херсонской области, был мобилизован в 2014 году. После демобилизации он женился, потом подписал контракт о продолжении военной службы. 10 января 2018 боец получил смертельное ранение в районе Светлодарской дуги Донецкой области. У Владимира Анадимба осталось двое несовершеннолетних детей.