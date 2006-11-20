Немцов: Россия поднимет цену на газ для Украины

Российский газ для Украины будет дорожать из-за дефицита на внутреннем российском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал российский эксперт Борис НЕМЦОВ журналистам перед началом заседания круглого стола «Украинско-российские отношения в новой европейской архитектуре».

«Проблема в России газовая - серьезная не только в политическом, но и хозяйственном плане. Дело в том, что в России не хватает газа», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он отметил, что 22 ноября Президент РФ Владимир ПУТИН будет проводить совещание по поводу дефицита природного газа для внутреннего российского рынка. Б.НЕМЦОВ уверен, что руководство России не может даже при желании продавать дешевый газ для Украины и таким образом поддержать премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «В России - дефицит газа и этот дефицит будет нарастать», - прогнозирует Б.НЕМЦОВ.

Эксперт подчеркнул, что за последние 6 лет «Газпром» не разработал ни одного нового месторождения и не построил ни одного газопровода. По его словам, за этот период добыча газа выросла на 3%, а экономика России – на 50%. «Сейчас очень много электростанций задыхаются от недостатка газа у нас в России», - сказал Б.НЕМЦОВ, отметив, что поэтому Россия не может позволить себе увеличить поставки газа и продолжать продавать газ по демпинговым ценам.

Б.НЕМЦОВ считает, что дефицит газа на внутреннем рынке РФ не могут покрыть его закупки в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане. «Украине надо готовиться к тому, что Россия будет повышать цену (на газ – УНИАН)», - сказал Б.НЕМЦОВ. «Даже на родине товарища ПУТИНА в Петербурге построенные новые энергоблоки стоят без газа», - добавил он.

Б.НЕМЦОВ убежден, что Кремль «проводит безумную политику в газовой отрасли, которая привела к гигантскому кризису внутри России».