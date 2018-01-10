В небе над Украиной заметили уникальное природное явление (фото)

В Украине из-за аномально теплой погоды 1 января в небе заметили гало. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Светлана Залищук.

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"Вдруг из под-чорных туч выглянуло солнце, буквально на одну минуту. И через мою дорогу выросла радуга. Такая стремительная, что пока нарисовалась вторая нога, первая нога уже исчезла. Я еле успела сфотографировать", - говорится в ее сообщении.

Стоит отметить, что синоптики такое явление называют "гало" - оно похоже на обычную радугу, но зимой. Снежинки, которые находятся в атмосфере, переливаются на солнце различными яркими цветами. Это сияние образует полукруг, тем самым напоминая радугу.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря жители Донбасса заметили в небе недалеко от Станицы Луганской необычное сияние.