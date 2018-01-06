В Украине нет эпидемии вирусного гепатита А - Минздрав

Эпидемии вирусного гепатита А в Украине нет. Вместе с тем, напоминается, что на Николаевщине возникла вспышка вирусного гепатита А.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.

«Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

По данным медиков, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка, - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

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В Минздраве сообщили, что за 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.