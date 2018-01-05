В Житомире перед Рождеством спасатели проверили церкви для предотвращения пожаров

Сегодня в Житомире перед Рождеством провели профилактический рейд по религиозным заведениям для предотвращения пожаров в культовых сооружениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДСНС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, для предотвращения возникновения пожаров в культовых сооружениях во время Рождественских богослужений, 5 января инспекторский состав Житомирского городского отдела Управления ДСНС Житомирщины провел профилактический рейд по религиозных заведениях Житомира.

На территории Житомира расположено 6 культовых учреждений. Чтобы не допустить несчастных случаев во время праздников, с настоятелями, старостами и рабочими провели беседы и инструктажи, а прихожанам разъяснили правила пожарной безопасности.

Также спасатели призвали священнослужителей уделить в праздничные дни особое внимание людям преклонного возраста, которые через возрастные проблемы со здоровьем могут пренебречь правилами противопожарной безопасности и случайно стать виновниками возгораний.

Сами же священнослужители тоже готовятся к мероприятиям в плане пожарной безопасности: оснащают помещения огнетушителями, определяют людей, которые будут осуществлять надзор за местами, где пользуются открытым огнем - за подсвечниками, лампадками, и тому подобное.

"Оставленные без присмотра церковные атрибуты являются одной из самых распространенных причин возникновения пожаров во время празднования Рождества", - отмечают спасатели.