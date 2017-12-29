Киевлянку задержали во львовском гипермаркете за кражу 220 "киндеров"

33-летнюю жительницу Киева задержали за кражу 220 "киндер-сюрпризов" в одном из львовских гипермаркетов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По данным полиции, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов по улице Богдана Хмельницкого во Львове.

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Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.

За такое правонарушение закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, исправительных работ до двух лет или лишения свободы до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве подросток через фейковые обменники присвоил свыше 3 миллионов гривень.