25 человек отравились на обеде в церкви в Ривненской области
12:19, 13 июня 2009Общество
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Из них четыре ребенка
12 июня из села Деревьяне Ривненской области в инфекционное отделение Клеванской центральной райбольницы были дополнительно госпитализированы 11 человек, которые 10 июня во время празднования Троицы в местной церкви присутствовали на обеде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего в обеде принимали участие 30 человек.
По состоянию на 13 июня с диагнозом «гастроэнтероколит» и «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 25 человек, из них четыре ребенка. Состояние их здоровья - средней степени тяжести.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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