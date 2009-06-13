25 человек отравились на обеде в церкви в Ривненской области

12 июня из села Деревьяне Ривненской области в инфекционное отделение Клеванской центральной райбольницы были дополнительно госпитализированы 11 человек, которые 10 июня во время празднования Троицы в местной церкви присутствовали на обеде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего в обеде принимали участие 30 человек.

По состоянию на 13 июня с диагнозом «гастроэнтероколит» и «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 25 человек, из них четыре ребенка. Состояние их здоровья - средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.