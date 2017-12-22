ГПУ готовит апелляцию на освобождение "титушки" Крысина от отбывания наказания

Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда города Киева об освобождении от отбывания наказания "титушки" Юрия Крысина, который добивал битой раненного журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Читайте также"Титушку" Крысина, который добивал раненого журналиста Веремия, суд отпустил на волюВ ГПУ напомнили, что сегодня приговором суда Крысин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, и ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины, Крысина освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

"Поскольку назначенное Крысину наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст. 75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого", - заявили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева журналист заметил вооруженных «титушек» в камуфляже и масках и попытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, стали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а Веремия «титушки» сильно избили, после чего выстрелили в спину.

Веремия доставили в реанимацию, но в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия. Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в письме от 23 ноября пожаловалась генеральному прокурору Юрию Луценко на Департамент спецрасследований по поводу того, что он незаконно, по ее мнению, заставил Крысина носить электронный браслет.