В Одесской области обнаружили 2 километра трубопроводов для перекачки спирта из Приднестровья

В Одесской области правоохранители обнаружили почти 2 км трубопроводов для нелегальной перекачки спирта из Приднестровья.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной службы Украины, 27 декабря пограничники оперативно-розыскного подразделения обнаружили почти 1 км трубопровода – резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины села Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья.

Читайте такжеВ Одесской области нашли подводный спиртопровод из Молдовы в Украину (фото)

«Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта с соседней территории. Его длина составила 900 метров», - сообщили в управлении.

Аналогичный трубопровод правоохранители выявили на направлении Старая Андрияшивка (Молдова) – Новокрасное (Украина). Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, как отмечается, предназначался для аналогичного рода «деятельности».

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконным сделкам.

Видео: Государственная пограничная служба Украины