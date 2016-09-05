В Одесской области пограничники обнаружили нелегальный трубопровод для перекачки спирта.

Как сообщил УНИАН старший офицер сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Александр Яковенко, 4 сентября в рамках проведения специальных мероприятий по противодействию незаконному перемещению через государственную границу контрафактной продукции пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подпольный трубопровод.

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Пластиковую трубу диаметром 20 мм и длиной около 100 м пограничники выявили на направлении населенных пунктов Розаливка (Украина) и Старая Андрияшивка (Молдова).

«По предварительным данным, нарушители намеревались использовать подземную коммуникацию для перекачки спирта с территории Молдовы. О факте обнаружения трубопровода пограничники проинформировали молдавских коллег и затем демонтировали его», - отметил Яковенко.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время используются новые технологии для противодействия нарушителям границы. В частности, для выявления в почве на большой глубине проложенных коммуникаций пограничники применяют портативные многоцелевые сканирующие георадары, с помощью которых осуществляют мониторинг границы.