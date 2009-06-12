Министерство просит Генпрокуратуру проверить частный университет

Министерство образования и науки Украины направило в Генеральную прокуратуру Украины письмо, в котором просит принять меры прокурорского реагирования по предупреждению незаконной деятельности и нарушению прав граждан ООО «Университет «Львовский Ставропигион».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, МОН стало известно, что существует вероятность, что указанное частное учебное заведение будет осуществлять прием на обучение по направлениям, по которым ему были аннулированы лицензии и по которым образовательная деятельность осуществлялась без лицензии, что является нарушением законодательства Украины в сфере образования.

Ранее Государственная аккредитационная комиссия и Министерство образования и науки приказом от 12 ноября в 2008 г. № 2407-л «О результатах проверок» аннулировали лицензии ООО «Университет «Львовский Ставропигион» за нарушение Закона Украины «О высшем образовании» и Лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования, а также прекратили деятельность указанного общества по направлению, которое осуществляется без лицензии.