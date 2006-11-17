Завтра ночью над Киевом пройдет метеоритный дождь

Киевляне в ночь с 18 на 19 ноября, перед рассветом, смогут увидеть поток падающих метеоритов. Его принесет за собой комета Темпла-Таттла.

Как пишет "Газета по-киевски", последний дождь был в Киеве в середине августа, только падали не "леониды", а "персеиды". "Комета навещает нас каждые 33 года. Обычно поток падающих метеоритов, в данном случае "леонидов", невероятно сильный: несколько тысяч за один час. "Шоу" может проходить от 10 минут до нескольких дней. Сейчас сложно спрогнозировать, сколько дождь будет длиться, все зависит от дальности кометы от Земли", – рассказал сотрудник отдела исследования малых тел солнечной системы астрономической обсерватории КНУ имени Шевченко Юрий Тарануха.

По его словам, метеориты – это частички, которые падают с разрушающейся кометы. К земле они летят с огромной скоростью. Загораются на высоте 120-80 км над землей. Масса их очень маленькая – от 10 в -4 степени кг до одного кг. Когда падает метеорит, в небе можно увидеть яркий огонек: оранжевого, голубого, красного, белого или зеленоватого цвета.

Увидеть падающие "леониды" можно будет в ночь с 18 на 19 ноября – ближе к рассвету. "Не поленитесь проснуться после полуночи. Выйдите на какую-нибудь открытую площадку. Оденьтесь потеплее. Будем надеяться, что погода улыбнется и тучи не помешают увидеть "дождь", – говорит Юрий Тарануха.

Если погода подведет, будем ждать следующего раза. В 10-х числах декабря в Киеве ожидается уже дождь из "геминидов", родоначальник которого астероид Фаэтон. А настоящий большой дождь – из нескольких тысяч метеоритов – был около 6 лет назад.

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