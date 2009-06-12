Ющенко нажаловался президенту ЕК на посольства, обижающие украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству иностранных дел и дипломатическим учреждениям жестче контролировать выполнение странами - членами Европейского Союза договоренностей об упрощении визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании, посвященном миграционно-визовой сфере отношений между Украиной и ЕС.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что после подписания соглашения с ЕС об упрощении визового режима наметилось много положительных тенденций. В частности, в 2008 году на 25% увеличилась выдача шенгенских виз украинским гражданам, 50% шенгенских виз выдавались бесплатно. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что наблюдается увеличение количества выдачи многократных виз, вдвое уменьшилось количество отказов.

В то же время он подчеркнул, что возникает одна проблема на тысячу, и вся хорошая картина меняется в негативную сторону. Президент отметил, что хотя за последние два года удалось снизить с 10-12% до 5-6% количество отказов в выдаче шенгенских виз для украинских граждан, все равно остается большая проблема.

«За этими пятью процентами стоят десятки тысяч людей, это десятки тысяч нерешенных вопросов. Я адресую это дипломатам, консульским учреждениям, Министерству иностранных дел – эта статистика должна нас тревожить, 5% отказов для граждан Украины – это не то, что отвечает уровню наших договоренностей с ЕС», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это неадекватная взаимная визовая политика.

«Пока я не могу быть доволен характером миграционной и визовой политики, которую мы достигли со странами ЕС, нам есть над чем работать», - сказал Президент.

Он отметил, что очень часто некоторые посольства европейских стран требуют от украинцев документы, не предусмотренные договоренностями об упрощении визового режима и т.п.

В.ЮЩЕНКО обратился к МИД с требованием более придирчиво мониторить ситуацию и не допускать случаев дискриминации украинских граждан.

Он также напомнил, что 6 июня направил президенту Еврокомиссии письмо, в котором среди прочего содержится перечень стран - членов ЕС, на работу посольств которых жалуются украинские граждане. Эти жалобы касаются промедления с рассмотрением заявок на выдачу виз, немотивированных отказов, а иногда речь идет и об унижении чести и достоинства.

В.ЮЩЕНКО попросил украинских дипломатов тщательным образом исследовать реакцию стран, о которых говорится в письме.

«Мы должны иметь молниеносную адекватную реакцию на дискриминационные действия против наших граждан», - сказал Президент, отметив, что для него унизительно то, что украинских граждан называют проститутками, или то, что всемирно известного спортсмена называют контрабандистом.

Он попросил передать украинским дипломатам, что их задачей №1 должна быть защита прав украинских граждан. Для этого необходимо следить и добиваться того, чтобы другая сторона соглашения – ЕС – соблюдала его, подчеркнул глава государства.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина успешно завершит недавно начатый диалог об установлении безвизового режима с ЕС.