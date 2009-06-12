В Севастополе подрались военные ЧФ РФ и жители города (добавлены фото)

Вчера в Севастополе около 16.00 у парадного входа в Дом офицеров Черноморского флота (ДОФ) российские военнослужащие применили физическую силу по отношению к нескольким жителям города, перед которыми Строительное управление ЧФ РФ не выполнило договорные обязательства по введению в эксплуатацию коммерческого жилья, сообщает интернет-издание «Новый Севастополь ».

По данным газеты, «узнав о том, что после обеда в зале ДОФа представители командования российского Черноморского флота празднуют День России, обманутая российскими военными строителями группа севастопольцев из 30 человек попыталась пройти в холл здания, и уже там, как заявили протестующие, «дождаться выхода адмиралов с праздника». Однако встреча с высшими чинами ЧФ РФ не состоялась: центральный вход в здание преградила оперативно выставленная дежурная служба, которой командовал офицер в звании майора».

По информации издания, «все попытки возмущенных севастопольцев войти в холл ДОФа были пресечены активными действиями военнослужащих, буквально силой оттеснивших гражданских людей от входной двери здания. Позже, на подмогу дежурной службе подоспели морские пехотинцы. Представители МВД Украины в Севастополе, пытаясь, видимо, разрядить ситуацию, оттягивали протестующих за руки. Громкая словесная перепалка длилась около четверти часа. Обманутые пайщики сетовали на то, что уже два года не могут достучаться ни до высших чинов ЧФ, ни до руководства Минобороны России».

«Инциденту у Дома офицеров предшествовала еще одна стычка. Она возникла часом раньше у штаба ЧФ, что на соседней с ДОФом улице. После безрезультатного взывания к …оцеплению морских пехотинцев, охранявших российский штаб, один из лидеров группы обманутых пайщиков 60-летний Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ выхватил баллончик с краской и начал быстро вычерчивать на асфальте перед КПП штаба «ГДЕ НАШИ КВАРТИРЫ?». В этот момент милиционеры попытались прервать незаконную, по их мнению, акцию по нанесению «граффити» на асфальт. Началась борьба: теперь уже гражданское «мини-оцепление» пыталось дать своему лидеру возможность дописать баллончиком на асфальте», сообщает «Новый Севастополь».

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Строительное управление ЧФ РФ взяло у около 200 жителей Севастополя средства на строительство квартир. Однако в обозначенный в договоре срок не сдало жилье в эксплуатацию - 4 многоэтажных дома на улице Астана Кесаева. 2 дома готовы на 95%. Инвесторы уже обращались с коллективным письмом-обращением к Президенту Российской Федерации МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру Владимиру ПУТИНУ, министру обороны Анатолию СЕРДЮКОВУ.