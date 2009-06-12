48 контрабандных страусят ехали в поезде Симферополь - Свердловск

Пограничники изъяли птиц

Сегодня утром в пункте пропуска «Красная Могила» в Луганской области пограничники обнаружили в поезде «Симферополь - Свердловск» 48 страусят. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, владелицей птиц оказалась работница вагона-ресторана, гражданка Российской Федерации, которая планировала продать страусят иностранному фермеру. Пограничники изъяли птиц и передали в ветеринарно-карантинную службу. Предварительная сумма оценки контрабанды – свыше 35 тыс. грн.

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