48 контрабандных страусят ехали в поезде Симферополь - Свердловск

11:58, 12 июня 2009
Общество
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Пограничники изъяли птиц

Сегодня утром в пункте пропуска «Красная Могила» в Луганской области пограничники обнаружили в поезде «Симферополь - Свердловск» 48 страусят.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, владелицей птиц оказалась работница вагона-ресторана, гражданка Российской Федерации, которая планировала продать страусят иностранному фермеру.

Пограничники изъяли птиц и передали в ветеринарно-карантинную службу.

Предварительная сумма оценки контрабанды – свыше 35 тыс. грн.

 

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