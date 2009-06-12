ВР отказалась рассматривать изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада отклонила вопрос о рассмотрении сегодня проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении, включенный в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за рассмотрение этого вопроса проголосовали 225 народных депутатов.

Как подчеркнул председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, указанный законопроект является очень сложным и в то же время крайне важным для жизни страны. Поэтому он высказал предостережение, что этот законопроект сегодня в любом случае не будет принят, ведь, по его мнению, большинство депутатов не имели времени обстоятельно на должном уровне с ним ознакомиться.

Поэтому В.ЛИТВИН предложил вернуться к этому вопросу на следующей пленарной неделе.

В свою очередь, заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что его политическая сила не будет голосовать за изменения к Бюджетному кодексу, внесенные правительством.

«В том варианте, который предусмотрен правительством, его не иначе как маразмом назвать нельзя», - сказал А.ЕФРЕМОВ, добавив, что там есть моменты, которые вообще недопустимы.

Например, объяснил он, правительство предлагает создать фонд по выкупу предприятий. «Мы что, опять возвращаемся к государственной собственности?», - спросил А.ЕФРЕМОВ.

Также он не согласился с функциями, которые возлагает на себя правительство при формировании бюджетов 13 тысяч образований, например, сельских советов.

«Если допустить сугубо арифметическую ошибку при формировании бюджета в 10%, то это 1300 бюджетов, которые будут сформированы с ошибками», - объяснил депутат, отметив, что 1300 руководителей сельских советов вряд ли будут иметь возможность попасть в Министерство финансов с целью корректировки своих бюджетов.

В то же время, А.ЕФРЕМОВ подверг критике предложение предоставить Минфину право самому перераспределять государственный бюджет по статьям.

«Тогда давайте мы предоставим право Кабмину принимать законы и вообще отменим Верховную Раду», - заявил А.ЕФРЕМОВ, подчеркнув, что фракция Партии регионов за эти предложенные правительством изменения к Бюджетному кодексу голосовать не будет.