Князев назвал количество полицейских, погибших во время спецопераций в этом году

С начала 2017 года во время проведения специальных операций погибли 6 сотрудников Национальной полиции.

Читайте такжеКиберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях – КнязевКак передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Мы сделали выводы, подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем шесть убитых полицейских с начала года", - сказал Князев.