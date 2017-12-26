Князев назвал количество полицейских, погибших во время спецопераций в этом году
16:04, 26 декабря 2017Общество
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По словам главы Нацполиции, в этом году удалось минимизировать физические потери среди сотрудников.
В этом году удалось минимизировать физические потери среди полицейских \ фото oda.zt.gov.ua
С начала 2017 года во время проведения специальных операций погибли 6 сотрудников Национальной полиции.
Читайте такжеКиберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях – КнязевКак передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Мы сделали выводы, подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем шесть убитых полицейских с начала года", - сказал Князев.
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