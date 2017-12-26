В 2017 году во время массовых мероприятий травмировано почти 1,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев

В течение 2017 года в Украине в ходе обеспечения правопорядка во время массовых акций травмирование разной степени тяжести получили более 1 тыс. 440 сотрудников полиции и Национальной гвардии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"В течение 2017 года полиция обеспечивала безопасность во время проведения 72 тысяч массовых мероприятий", - сказал Князев.

По его словам, в этих мероприятиях приняли участие всего около 28 млн граждан.

Такженачальник Нацполиции сказал, что в этом году граждане довольно часто прибегали к такой форме протеста как блокирование дорог.

«Мы констатируем, что таких фактов было более 400», - уточнил он.

По словам Князева, работники полиции срочно реагировали на блокирование дорог, обеспечивали бесперебойное движение транспорта, безопасность, в первую очередь, протестующих, а также предпринимали все, чтобы автодороги перекрывались не надолго или полностью.

"Это свидетельствует только об одном - градус напряжения в обществе после событий Революции достоинства еще недостаточно снизился, еще достаточно велик. Но нам удается обеспечить безопасность граждан, несмотря на разного рода провокации, избежать серьезных конфликтов, в первую очередь, благодаря изменению подхода и переформатированию работы полиции с гражданами на таких мероприятиях", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Он напомнил, что в этом году начали работу вновь созданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации. На каждое массовое мероприятие направлялись офицеры коммуникации, проводили работу с организаторами или активными участниками акций. Главными задачами этих подразделений является налаживание диалога с гражданами и предотвращение правонарушений.

"Однако, к сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со схватками, во время которых пострадали как участники акции, так и полицейские. Только во время последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих.

Всего с начала года при обеспечении общественного порядка были травмированы 1443 сотрудника полиции и Национальной гвардии, которые получили повреждения разной степени тяжести", - сообщил Князев.

Как сообщал УНИАН, в Украине анонсировали создание "полиции превенции". Объединение патрульной полиции и полиции общественной безопасности планируется до конца 2018 года.