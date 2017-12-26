Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль (фото)

Национальная гвардия Украины провела испытания нового специализированного бронированного автомобиля "Дозор-Новатор". Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в соцсети.

Читайте такжеУкраина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха" "Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленным к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья", - отметили в МВД.

Там уточнили, что в отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. "Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа", говорится в сообщении.