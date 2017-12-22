Турчинов обнародовал фото с испытаний ракетного комплекса "Ольха"

19:34, 22 декабря 2017
Политика
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Он отметил, что с этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники.

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Испытания новой украинской ракетной техники прошли успешно. Об этом сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов после испытательных пусков ракет на военном полигоне в Одесской области.Читайте такжеУкраина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха" По его словам, с этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - подчеркнул он.

Испытания прошли на полигоне в Одесской области \ turchynov.com

Турчинов рассказал, что во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность попадания в цели боевой частью ракеты. «Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в Государственной акционерной холдинговой компании «Артем»», - сказал секретарь СНБО.

Ракеты попали точно в намеченную цель http://turchynov.com

«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, - сообщил он,- это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами».

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг для укрепления обороны и безопасности Украины», - подытожил Турчинов.

Турчинов оценил испытания как еще один шаг в укреплении обороноспособности страны \ turchynov.com

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