Турчинов обнародовал фото с испытаний ракетного комплекса "Ольха"

Испытания новой украинской ракетной техники прошли успешно. Об этом сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов после испытательных пусков ракет на военном полигоне в Одесской области.Читайте такжеУкраина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха" По его словам, с этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - подчеркнул он.

Турчинов рассказал, что во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность попадания в цели боевой частью ракеты. «Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в Государственной акционерной холдинговой компании «Артем»», - сказал секретарь СНБО.

«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, - сообщил он,- это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами».

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг для укрепления обороны и безопасности Украины», - подытожил Турчинов.