Участникам стрельбы у одесского автосалона инкриминируют хулиганство

Управление Нацполиции в Одессе расследует дело о перестрелке, произошедшей 22 декабря в Суворовском районе города по статье «хулиганство», решается вопрос о квалификации дела как «разбой». Об этом сообщили представители ведомства на своем сайте.

Читайте такжеВ Одессе произошла перестрелка, один из ее участников забаррикадировался в автосалонеПо данным правоохранителей, сообщение об этом поступило около десяти утра, были задействованы следственно-оперативная группа, а также бойцы спецподразделения «КОРД» и батальона полиции особого назначения. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что один из участников забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона и угрожал применить оружие.

«С предполагаемым правонарушителем были проведены переговоры, в ходе которых сотрудники полиции пытались убедить его выйти добровольно. Поскольку мужчина отказался выполнить требование правоохранителей, начальником полиции было принято решение о штурме помещения бойцами спецподразделения. В результате успешно проведенной спецоперации указанного гражданина, а также еще одного участника события, личность и место нахождения которого установили правоохранители, были доставлены во Хаджибеевский отдел полиции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.