Ющенко предлагает освободить Нафтогаз от НДС и ренты за транзит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».