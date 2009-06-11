Ющенко предлагает освободить Нафтогаз от НДС и ренты за транзит
12:51, 11 июня 2009Общество
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Учитывая финансовое положение
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».
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