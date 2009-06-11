СБУ взяла с поличным начальника филиала «Киевоблгаза»

Сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области задержали начальника филиала «Киевоблгаза» одного из районных центров во время получения им взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, частное предприятие, которое выполняло работы по монтажу трубопровода и газовых котельных для отопления городских школ и интернатов, завершило строительные работы еще месяц назад, но начальник филиала газового хозяйства не соглашался ставить свою подпись на акте приемной комиссии о вводе в эксплуатацию законченных объектов, еженедельно требуя у предпринимателя все больше денег за свой «автограф» на документе. В свою очередь расценки для населения за выполненные частным предприятием работы росли в соответствии с размером взятки.

Оперативники СБУ задержали 49-летнего начальника в его служебном кабинете сразу по получении взятки.

Cледственным отделом областной прокуратуры по факту вымогания и получения взятки должностным лицом возбуждено уголовное дело согласно ч.2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.