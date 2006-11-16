ВР не смогла ни вето преодолеть, ни закон отклонить

Верховная Рада Украины не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (относительно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества).

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 243 (при необходимых 300 голосах – УНИАН) из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В то же время парламент не поддержал предложение Президента относительно отклонения данного закона. За это решение проголосовали лишь 155 (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

ВР поддержала решение о направлении закона на повторное второе чтение. «За» проголосовали 242 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ отметил, что в законе необходимо учесть предложение о том, что при повторном собрании общих собраний хозяйственного общества планка кворума снижается до 50% + 1 акция. По его словам, такая норма должна быть введена в случае, если предыдущие собрания не состоялись из-за отсутствия кворума (60% акционеров).

Справка УНИАН. 19 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (о снижении планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества) (№1129), согласно которому собрания акционеров считаются правомочными, если на них присутствуют акционеры, которые владеют в совокупности более чем 50% голосов (сейчас - более чем 60% голосов). Закон, в случае подписания, должен был вступить в силу с 1 января 2007 года.

Третьего ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО вернул закон в парламент, поскольку считает, что снижение кворума собраний акционеров до 50% приведет к нарушениям интересов миноритарных участников хозяйственных обществ и спровоцирует передел собственности, новые корпоративные конфликты, многочисленные злоупотребления в этой сфере, дестабилизацию украинского фондового рынка.