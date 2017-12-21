Мариупольский суд снова отложил рассмотрение резонансного дела Колмогорова

Мариупольский суд снова отложил рассмотрение уголовного производства в отношении пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве и превышении служебных полномочий.

Как сообщается на сайте Приморского райсуда Мариуполя, заседание должно было состояться сегодня, однако оно отложено в связи с болезнью обвиняемого Колмогорова, а также судьи Евгении Митрофановой.

Напоминается, что Колмогоров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) и 365 ч.3 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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Следующее судебное заседание запланировано на 16 января 2018 года, начало - в 13.00.

Как сообщал УНИАН, старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла. В автомобиле находились супруги из Мариуполя.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.

Приморский райсуд 8 декабря должен был начать новое судебное расследование уголовного производства в отношении Колмогорова, но заседание суда не состоялось.