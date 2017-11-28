Суд в Мариуполе 8 декабря начнет повторное рассмотрение резонансного дела Колмогорова

Приморский районный суд Мариуполя 8 декабря начнет новое судебное расследование уголовного производства против пограничника Сергея Колмогорова.

Об этом говорится в информации на сайте суда.

Рассмотрение дела начнется в 11.00.

Судьи по делу - Алексей Шишилин, Евгения Митрофанова и Виктория Федотова.

Как сообщал УНИАН, старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014. Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла. В автомобиле находились супруги из Мариуполя.

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Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.

9 ноября ряд народных депутатов направили запрос председателю Высшего совета правосудия с просьбой проверить решение Приморского райсуда Мариуполя по делам военнослужащих из-за многочисленных сообщений о необъективности судей.

В свою очередь Приморский райсуд пожаловался в ВСП на давление со стороны народных депутатов, журналистов и общественности.