Житомирский облсовет утвердил бюджет-2018 с доходами и расходами в размере 8,8 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 21 декабря, на очередной сессии областного совета.

Доходы на 2018 год определен в размере 8 800, 6 млн грн, в том числе доходы общего фонда областного бюджета – 8 018,1 млн грн, доходы специального фонда областного бюджета 782,4 млн грн.

Расходы областного бюджета установлен в размере 8 797,8 млн грн, в том числе расходы общего фонда областного бюджета – 7 940, 3 млн грн, расходы специального фонда областного бюджета — 857, 5 млн грн.

Также проектом областного бюджета предусмотрен резервный фонд в размере 94 млн 315 тыс. грн.