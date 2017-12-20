В Харькове суд оставил за решеткой антимайдановца "Топаза"

Киевский районный суд Харькова продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей активисту Антимайдана Игнату Кромскому, известному по прозвищу «Топаз».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 20 декабря, суд продлил Кромского меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля 2018 года.

Также суд закончил изучать материалы дела - всего 12 томов. На следующем заседании, которое запланировано на 11:30 23 января 2018 года, суд запланировал допрос свидетелей.

Справка УНИАН. Кромского подозревают в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.