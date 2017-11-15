В Харькове суд оставил под стражей антимайдановца "Топаза"

В Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей активисту "антимайдана" Игнату Кромскому, известному по прозвищу «Топаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 15 ноября, принял Киевский райсуд Харькова.

По сведениям прокуратуры, во время сегодняшнего заседания суд продолжил Кромскому на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Также суд продолжил изучать материалы уголовного производства. Следующее заседание суда назначено на четверг, 23 ноября.

Как сообщал УНИАН, Игнат Кромской, известный под прозвищем «Топаз», был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

29 марта 2014 года суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромской, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября 2014 года в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромского.

6 ноября из-за того, что Кромской не явился в органы следствия, суд дал разрешение на его задержание и принудительное доставление в суд для избрания меры пресечения. Но к этому времени Кромськой не был задержан и судебные заседания не проводились.

17 декабря появилась информация о его задержании на границе при попытке бегства в Россию.

21 января 2015 г. Киевский районный суд Харькова вернул в прокуратуру обвинительный акт по делу Кромского поскольку прокуратура не выполнила ст. 290 УПК Украины относительно ознакомления сторон уголовного производства с материалами дела.

Дело Кромского дважды начинали слушать с самого начала.

Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.