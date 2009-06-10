В Украине закрыли 6 учебных заведений

За многочисленные нарушения Лицензионных условий предоставления образовательных услуг Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензии и прекратила образовательную деятельность шести учебных заведений:

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, лицензии аннулированы:

- Дрогобычскому государственному педагогическому университету имени Ивана Франко для учебно-консультационного центра в г. Хуст (Закарпатская обл.) на подготовку бакалавров и специалистов по направлениям подготовки (специальностям) «Педагогическое образование», «Практическая психология», «Начальное обучение», «Педагогика и методика среднего образования. Украинский язык и литература»;

- Частному высшему учебному заведению «Европейский университет» для Консультационного центра в г. Межгорье (Закарпатская обл.) о прекращении образовательной деятельности отдельного структурного подразделения;

- Межрегиональной академии управления персоналом для Закарпатского института имени Августина Волошина относительно подготовки бакалавров и специалистов по направлениям: «Экономика и предпринимательство», «Финансы», «Учет и аудит», «Менеджмент» («Менеджмент и администрирование»), «Менеджмент организаций», «Право», «Правоведение». Также прекращена образовательная деятельность Закарпатского института имени Августина Волошина на подготовку бакалавров по направлению «Право» по заочной форме обучения как осуществляющей деятельность без лицензии;

- Государственному высшему учебному заведению «Киевский индустриальный колледж» на подготовку младших специалистов по специальности «Биржевая деятельность»;

- Полтавскому филиалу Частного высшего учебного заведения «Европейский университет» относительно подготовки бакалавров по направлению «Экономика и предпринимательство» и специалистов по специальности «Финансы», «Учет и аудит» и «Маркетинг»;

- Частному высшему учебному заведению «Международный институт бизнеса» на переподготовку специалистов по специальностям: «Финансы», «Маркетинг».